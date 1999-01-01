Київ
Водорозчинні низькоосмолярні нефротропні рентгеноконтрастні засоби
V08A B10
Йомепрол
АТС Класифікація
V
РІЗНІ ЗАСОБИ
V08
КОНТРАСТНІ ЗАСОБИ
V08A
ЙОДОВМІСНІ РЕНТГЕНОКОНТРАСТНІ ЗАСОБИ
V08A B
Водорозчинні низькоосмолярні нефротропні рентгеноконтрастні засоби
V08A B10
Йомепрол
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Іомерон 400
Розчин для ін'єкцій 816,5 мг/мл пляшка 50 мл №1
Бракко Імеджінг
Немає в наявності
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Іомерон 400
Розчин для ін'єкцій 816,5 мг/мл пляшка 100 мл №1
Бракко Імеджінг
Немає в наявності
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Іомерон 400
Розчин для ін'єкцій 816,5 мг/мл пляшка 200 мл №1
Бракко Імеджінг
Немає в наявності
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Іомерон 400
Розчин для ін'єкцій 816,5 мг/мл пляшка 500 мл №1
Бракко Імеджінг
Немає в наявності
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пляшка 50 мл
пляшка 100 мл
пляшка 200 мл
пляшка 500 мл
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