Київ
Водорозчинні низькоосмолярні нефротропні рентгеноконтрастні засоби
V08A B05

Йопромід

АТС Класифікація

VРІЗНІ ЗАСОБИ

V08КОНТРАСТНІ ЗАСОБИ
V08AЙОДОВМІСНІ РЕНТГЕНОКОНТРАСТНІ ЗАСОБИ
V08A BВодорозчинні низькоосмолярні нефротропні рентгеноконтрастні засоби
V08A B05Йопромід
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Ультравіст 370
Ультравіст 370
Розчин для ін'єкцій та інфузій 370 мг/мл флакон 100 мл №1
Байєр
від 866,95 грн
в 299 аптеках
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Ультравіст 370
Ультравіст 370
Розчин для ін'єкцій та інфузій 370 мг/мл флакон 500 мл №8
Байєр
від 34089,10 грн
в 284 аптеках
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Ультравіст 300
Ультравіст 300
Розчин для ін'єкцій та інфузій 300 мг/мл флакон 100 мл №1
Байєр
Немає в наявності
Ультравіст 370
Ультравіст 370
Розчин для ін'єкцій та інфузій 370 мг/мл флакон 50 мл №1
Байєр
Немає в наявності
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