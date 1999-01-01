Київ
Водорозчинні низькоосмолярні нефротропні рентгеноконтрастні засоби
V08A B05
Йопромід
АТС Класифікація
V
РІЗНІ ЗАСОБИ
V08
КОНТРАСТНІ ЗАСОБИ
V08A
ЙОДОВМІСНІ РЕНТГЕНОКОНТРАСТНІ ЗАСОБИ
V08A B
Водорозчинні низькоосмолярні нефротропні рентгеноконтрастні засоби
V08A B05
Йопромід
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Ультравіст 370
Розчин для ін'єкцій та інфузій 370 мг/мл флакон 100 мл №1
Байєр
від
866,95
грн
в 299 аптеках
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Ультравіст 370
Розчин для ін'єкцій та інфузій 370 мг/мл флакон 500 мл №8
Байєр
від
34089,10
грн
в 284 аптеках
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Ультравіст 300
Розчин для ін'єкцій та інфузій 300 мг/мл флакон 100 мл №1
Байєр
Немає в наявності
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Ультравіст 370
Розчин для ін'єкцій та інфузій 370 мг/мл флакон 50 мл №1
Байєр
Немає в наявності
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Дозування
300 мг/мл
370 мг/мл
Пакування
фл. 50 мл
фл. 100 мл
фл. 500 мл
Кількість штук в упаковці
1
8
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