Київ
Туберкульозні діагностикуми
V04C F01

Туберкулін

АТС Класифікація

VРІЗНІ ЗАСОБИ

V04ДІАГНОСТИЧНІ ЗАСОБИ
V04CІНШІ ДІАГНОСТИЧНІ ЗАСОБИ
V04C FТуберкульозні діагностикуми
V04C F01Туберкулін
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Біолік туберкулін ППД-Л
Біолік туберкулін ППД-Л
Розчин для ін'єкцій 2 то/доза ампула 1 мл (10 доз) №10
від 3591,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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Біолік туберкулін ППД-Л
Біолік туберкулін ППД-Л
Розчин для ін'єкцій 2 то/доза ампула 0.6 мл (6 доз), 3 шприца з голками, + 3 голки для введення №1
БІОЛІК ФАРМА
Немає в наявності
Туберкулін ППД RT 23 SSI
Туберкулін ППД RT 23 SSI
Розчин для ін'єкцій 2 од/0,1 мл флакон 1.5 мл + 15 самоблокуючими шприцами №1
Люм'єр Фарма
Немає в наявності
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