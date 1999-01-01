Київ
ІНШІ ДІАГНОСТИЧНІ ЗАСОБИ
V04C F
Туберкульозні діагностикуми
АТС Класифікація
V
РІЗНІ ЗАСОБИ
V04
ДІАГНОСТИЧНІ ЗАСОБИ
V04C
ІНШІ ДІАГНОСТИЧНІ ЗАСОБИ
V04C F
Туберкульозні діагностикуми
V04C F01
Туберкулін
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Біолік туберкулін ППД-Л
Розчин для ін'єкцій 2 то/доза ампула 1 мл (10 доз) №10
від
3591,00
грн
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Біолік туберкулін ППД-Л
Розчин для ін'єкцій 2 то/доза ампула 0.6 мл (6 доз), 3 шприца з голками, + 3 голки для введення №1
БІОЛІК ФАРМА
Немає в наявності
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Туберкулін ППД RT 23 SSI
Розчин для ін'єкцій 2 од/0,1 мл флакон 1.5 мл + 15 самоблокуючими шприцами №1
Люм'єр Фарма
Немає в наявності
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Дозування
2 ОД/0,1 мл
2 ТО/доза
Пакування
амп. 0.6 мл
амп. 1 мл
фл. 1.5 мл
Кількість штук в упаковці
1
10
Виробник
AJ Vaccines A/S
Биолик Фарма
Люмьер Фарма
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