Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено

В інших містах:

Техмедсервіс Детальніше Зачинено Відчиняється за 40 хв Графік роботи Вінниця, вул. Гоголя, 14 Всього: упаковка (6) 11900,00 грн

Класна аптека Детальніше Зачинено Відчиняється за 40 хв Графік роботи Кропивницький, вул. Коваленка Юрія, 2-А Всього: упаковка (1) 11900,00 грн

Сімейна аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Полтава, вул. Бідного Олександра, 7-А Всього: упаковка (7) 11900,00 грн

Сімейна аптека Детальніше Зачинено Відчиняється за 40 хв Графік роботи Харків, вул. Полтавський Шлях, 152/1 Всього: упаковка (4) 11900,00 грн