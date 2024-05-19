Алксоїд (суміш полімеризованих екстрактів алергенів) суспензія для підшкірного введення 10000 ТО/мл флакон B 2.5 мл з екстрактом алергенів суміші №1, №1 - Київ (814680) Лікарський препарат - ціни
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Техмедсервіс
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Вінниця, вул. Гоголя, 14
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Кропивницький, вул. Коваленка Юрія, 2-А
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Полтава, вул. Бідного Олександра, 7-А
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Харків, вул. Полтавський Шлях, 152/1
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