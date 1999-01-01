Київ
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОТОЛОГІЇ
S02D A
Анальгетики і анестетики
АТС Класифікація
S
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ
S02
ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОТОЛОГІЇ
S02D
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОТОЛОГІЇ
S02D A
Анальгетики і анестетики
S02D A08**
Холіну саліцилат
S02D A30
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Отипакс®
Краплі вушні флакон 16 г з кришкою-крапельницею №1
Біокодекс
від
173,43
грн
в 985 аптеках
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Ототон®
Краплі вушні флакон 16 г №1
Фармак
від
154,65
грн
в 940 аптеках
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Флотто
Краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Дельта Медікел
від
127,05
грн
в 755 аптеках
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Дроплекс
Краплі вушні, розчин флакон-крапельниця полімерний 15 мл №1
Уорлд Медицин
від
144,38
грн
в 565 аптеках
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Отикаїн-Здоров'я
Краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г з піпеткою №1
Здоров'я ФК
від
110,65
грн
в 536 аптеках
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Отикс
Краплі вушні, розчин флакон 15 г №1
Гледекс
від
115,04
грн
в 500 аптеках
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Отинум
Краплі вушні 0,2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
від
162,28
грн
в 466 аптеках
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Отофікс
Краплі вушні, розчин флакон скляний 15 мл з аплікатором-крапельницею №1
Софарма
від
127,52
грн
в 324 аптеках
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Дроплекс
Краплі вушні, розчин флакон-крапельниця полімерний 15 мл №1
Уорлд Медицин
від
154,76
грн
в 168 аптеках
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Отикаїн-Здоров'я
Краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 8 г з піпеткою №1
Здоров'я ФК
від
120,28
грн
в 148 аптеках
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Отикс Плюс
Краплі вушні, розчин флакон пластиковий 15 г у картонній коробці №1
Гледекс
Немає в наявності
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Форма випуску
крап. вуш.
крап. вуш., р-н
Дозування
0.2 г/г
Пакування
фл. 10 г
фл. 15 г
фл. 16 г
фл. з кришкою-крапельницею 8 г
фл. з кришкою-крапельницею 16 г
фл. пластик. 15 г
фл. скляний 15 мл
фл.-крапельн. 15 мл
фл.-крапельн. полім. 15 мл
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Виробник
Delta Medical Promotions AG
Viatris
Біокодекс
Гледекс
Здоровье Группа компаний
Софарма
Уорлд Медицин
Фармак
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