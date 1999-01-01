S02D ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОТОЛОГІЇ

Сортування: По популярності Фільтр Отипакс® Краплі вушні флакон 16 г з кришкою-крапельницею №1 Біокодекс Ототон® Краплі вушні флакон 16 г №1 Фармак Флотто Краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1 Дельта Медікел Дроплекс Краплі вушні, розчин флакон-крапельниця полімерний 15 мл №1 Уорлд Медицин Отикаїн-Здоров'я Краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г з піпеткою №1 Здоров'я ФК Отикс Краплі вушні, розчин флакон 15 г №1 Гледекс Отинум Краплі вушні 0,2 г/г флакон 10 г №1 Viatris Отофікс Краплі вушні, розчин флакон скляний 15 мл з аплікатором-крапельницею №1 Софарма Дроплекс Краплі вушні, розчин флакон-крапельниця полімерний 15 мл №1 Уорлд Медицин Отикаїн-Здоров'я Краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 8 г з піпеткою №1 Здоров'я ФК Отикс Плюс Краплі вушні, розчин флакон пластиковий 15 г у картонній коробці №1 Гледекс Форма випуску крап. вуш. крап. вуш., р-н Дозування 0.2 г/г Пакування фл. 10 г фл. 15 г фл. 16 г фл. з кришкою-крапельницею 8 г фл. з кришкою-крапельницею 16 г фл. пластик. 15 г фл. скляний 15 мл фл.-крапельн. 15 мл фл.-крапельн. полім. 15 мл Показати всі Виробник Delta Medical Promotions AG Viatris Біокодекс Гледекс Здоровье Группа компаний Софарма Уорлд Медицин Фармак Показати всі