Київ
ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОТОЛОГІЇ
S02D

ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОТОЛОГІЇ

АТС Класифікація

SЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ

S02ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОТОЛОГІЇ
S02DІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОТОЛОГІЇ
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Отипакс®
Отипакс®
Краплі вушні флакон 16 г з кришкою-крапельницею №1
Біокодекс
від 173,43 грн
в 985 аптеках
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Ототон®
Ототон®
Краплі вушні флакон 16 г №1
Фармак
від 154,65 грн
в 940 аптеках
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Флотто
Флотто
Краплі вушні флакон-крапельниця 15 мл №1
Дельта Медікел
від 127,05 грн
в 755 аптеках
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Дроплекс
Дроплекс
Краплі вушні, розчин флакон-крапельниця полімерний 15 мл №1
Уорлд Медицин
від 144,38 грн
в 565 аптеках
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Отикаїн-Здоров'я
Отикаїн-Здоров'я
Краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 16 г з піпеткою №1
Здоров'я ФК
від 110,65 грн
в 536 аптеках
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Отикс
Отикс
Краплі вушні, розчин флакон 15 г №1
Гледекс
від 115,04 грн
в 500 аптеках
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Отинум
Отинум
Краплі вушні 0,2 г/г флакон 10 г №1
Viatris
від 162,28 грн
в 466 аптеках
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Отофікс
Отофікс
Краплі вушні, розчин флакон скляний 15 мл з аплікатором-крапельницею №1
Софарма
від 127,52 грн
в 324 аптеках
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Дроплекс
Дроплекс
Краплі вушні, розчин флакон-крапельниця полімерний 15 мл №1
Уорлд Медицин
від 154,76 грн
в 168 аптеках
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Отикаїн-Здоров'я
Отикаїн-Здоров'я
Краплі вушні, розчин флакон з кришкою-крапельницею 8 г з піпеткою №1
Здоров'я ФК
від 120,28 грн
в 148 аптеках
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Отикс Плюс
Отикс Плюс
Краплі вушні, розчин флакон пластиковий 15 г у картонній коробці №1
Гледекс
Немає в наявності
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