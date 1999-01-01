Київ
ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОТОЛОГІЇ
S02C
КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ, ЩО МІСТЯТЬ КОРТИКОСТЕРОЇДИ І ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ
АТС Класифікація
S
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ
S02
ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОТОЛОГІЇ
S02C
КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ, ЩО МІСТЯТЬ КОРТИКОСТЕРОЇДИ І ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ
S02C A
Комбіновані препарати, що містять кортикостероїди і протимікробні засоби
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Кандибіотик
Краплі вушні флакон 5 мл з піпеткою-ковпачком №1
Гленмарк
від
219,82
грн
в 928 аптеках
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Ципрофарм® Декс
Краплі вушні, суспензія флакон 7.5 мл №1
Фармак
від
173,53
грн
в 887 аптеках
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Полідекса
Краплі вушні, розчин флакон 10.5 мл №1
Лабораторії Бушара Рекордаті
від
234,78
грн
в 864 аптеках
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Цетраксал Плюс
Краплі вушні флакон 10 мл №1
Лабораторія Сальват
від
352,31
грн
в 444 аптеках
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Форма випуску
крап. вуш.
крап. вуш., р-н
крап. вуш., сусп.
Пакування
фл. 5 мл
фл. 7.5 мл
фл. 10 мл
фл. 10.5 мл
Виробник
Laboratories Bouchara Recordati
Гленмарк
Лабораторія Сальват
Фармак
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