Київ
ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОТОЛОГІЇ
S02C

КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ, ЩО МІСТЯТЬ КОРТИКОСТЕРОЇДИ І ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ

АТС Класифікація

SЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ

S02ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОТОЛОГІЇ
S02CКОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ, ЩО МІСТЯТЬ КОРТИКОСТЕРОЇДИ І ПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ
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Кандибіотик
Кандибіотик
Краплі вушні флакон 5 мл з піпеткою-ковпачком №1
Гленмарк
від 219,82 грн
в 928 аптеках
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Ципрофарм® Декс
Ципрофарм® Декс
Краплі вушні, суспензія флакон 7.5 мл №1
Фармак
від 173,53 грн
в 887 аптеках
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Полідекса
Полідекса
Краплі вушні, розчин флакон 10.5 мл №1
Лабораторії Бушара Рекордаті
від 234,78 грн
в 864 аптеках
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Цетраксал Плюс
Цетраксал Плюс
Краплі вушні флакон 10 мл №1
Лабораторія Сальват
від 352,31 грн
в 444 аптеках
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