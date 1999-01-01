Київ
Інші офтальмологічні засоби
S01X A29**

Азапентацен

АТС Класифікація

SЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ

S01ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01XІНШІ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
S01X AІнші офтальмологічні засоби
S01X A29**Азапентацен
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Катаксол
Катаксол
Краплі очні, розчин 0,15 мг/мл флакон-крапельниця 15 мл №1
Уорлд Медицин
від 237,11 грн
в 810 аптеках
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Квінакс®
Квінакс®
Краплі очні 0,015 % флакон-крапельниця дроп-тейнер® 15 мл №1
Алкон-Куврьор
Немає в наявності
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