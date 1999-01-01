Київ
Інші офтальмологічні засоби
S01X A29**
Азапентацен
АТС Класифікація
S
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ
S01
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01X
ІНШІ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
S01X A
Інші офтальмологічні засоби
S01X A29**
Азапентацен
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Катаксол
Краплі очні, розчин 0,15 мг/мл флакон-крапельниця 15 мл №1
Уорлд Медицин
від
237,11
грн
в 810 аптеках
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Квінакс®
Краплі очні 0,015 % флакон-крапельниця дроп-тейнер® 15 мл №1
Алкон-Куврьор
Немає в наявності
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Форма випуску
крап. оч.
крап. очні, р-н
Дозування
0.15 мг/мл
0.015 %
Пакування
фл.-крапельн. 15 мл
фл.-крапельн. Дроп-Тейнер® 15 мл
Виробник
Alcon-Couvreur
Уорлд Медицин
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