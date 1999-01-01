Київ
Інші офтальмологічні засоби
S01X A18

Циклоспорин

АТС Класифікація

SЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ

S01ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01XІНШІ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
S01X AІнші офтальмологічні засоби
S01X A18Циклоспорин
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Ікервис®
Ікервис®
Краплі очні, емульсія 1 мг/мл тюбик-крапельниця 0.3 мл для одноразового застосування №30
Сантен
від 3873,00 грн
в 9 аптеках
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Рестасіс®
Рестасіс®
Емульсія очна 0,5 мг/мл флакон 0.4 мл №30
Abbvie
від 1500,00 грн
в 1 аптеці
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