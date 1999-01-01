Київ
Інші офтальмологічні засоби
S01X A18
Циклоспорин
АТС Класифікація
S
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ
S01
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01X
ІНШІ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
S01X A
Інші офтальмологічні засоби
S01X A18
Циклоспорин
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Ікервис®
Краплі очні, емульсія 1 мг/мл тюбик-крапельниця 0.3 мл для одноразового застосування №30
Сантен
від
3873,00
грн
в 9 аптеках
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Рестасіс®
Емульсія очна 0,5 мг/мл флакон 0.4 мл №30
Abbvie
від
1500,00
грн
в 1 аптеці
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Форма випуску
емульс. очна
краплі очні, емул.
Дозування
0.5 мг/мл
1 мг/мл
Пакування
тюбик-крапельн. 0.3 мл
фл. 0.4 мл
Виробник
Abbvie
Сантен
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