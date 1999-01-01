Київ
Інші офтальмологічні засоби
S01X A12
Декспантенол
АТС Класифікація
S
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ
S01
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01X
ІНШІ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
S01X A
Інші офтальмологічні засоби
S01X A12
Декспантенол
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Урсафарм
від
176,40
грн
в 555 аптеках
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Форма випуску
гель оч.
крап. оч.
Дозування
50 мг/г
Пакування
туба 5 г
фл.-крапельн. 10 мл
Виробник
Др. Герхард Манн Хем.-фарм. Фабрик ГмбХ
Урсафарм
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