Київ
Інші офтальмологічні засоби
S01X A12

Декспантенол

АТС Класифікація

SЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ

S01ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01XІНШІ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНІ ЗАСОБИ
S01X AІнші офтальмологічні засоби
S01X A12Декспантенол
Сортування: По популярності
Корнерегель®
Корнерегель®
Гель очний 50 мг/г туба 5 г №1
Др. Манн
від 247,50 грн
в 930 аптеках
Знайти в аптеках
Сікапротект
Сікапротект
Краплі очні флакон-крапельниця 10 мл №1
Урсафарм
від 176,40 грн
в 555 аптеках
Знайти в аптеках
ГоловнаКошикОбране