Айлія® розчин для ін'єкцій 40 мг/мл флакон 0.278 мл з голкою фільтрувальною G18, №1 - Одеса (187186) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
В інших містах:
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 28
Аптека копійка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 54 хв
Дніпро, вул. Пастера, 2
Аптека шар@
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лятошинського, 18
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 22
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 7/2
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 6
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ялтинська, 6
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Гузара Любомира / Героїв Севастополя, 30/28
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 91
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Табірна, 42
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ірпінська, 78