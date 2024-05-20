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Айлія® розчин для ін'єкцій 40 мг/мл флакон 0.278 мл з голкою фільтрувальною G18, №1 - Одеса (187186) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
Всього: упаковка (1)
16674,99
Економія: -129,17 грн
16545,82 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 9/71
Всього: упаковка (1)
18521,09
Економія: -1737,89 грн
16783,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Караманиць Федора, 28
Всього: упаковка (1)
16283,80
Економія: -684,80 грн
15599,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Дніпро, вул. Пастера, 2
Всього: упаковка (1)
18235,53
Економія: -1452,33 грн
16783,20 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Калинова, 11-Б
Всього: упаковка (1)
16308,75
Економія: -709,75 грн
15599,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Лятошинського, 18
Всього: упаковка (1)
16504,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 22
Всього: упаковка (1)
16221,39 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Солом'янська, 33
Всього: упаковка (1)
17194,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 7/2
Всього: упаковка (1)
16674,99
Економія: -129,17 грн
16545,82 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
17098,49 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Чоколівський, 6
Всього: упаковка (1)
16674,99
Економія: -129,17 грн
16545,82 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ялтинська, 6
Всього: упаковка (1)
17194,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Гузара Любомира / Героїв Севастополя, 30/28
Всього: упаковка (1)
16221,38 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (5)
19715,24 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
Всього: упаковка (1)
16706,99
Економія: -161,17 грн
16545,82 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (2)
19588,63 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (1)
19582,85 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 91
Всього: упаковка (1)
16221,38 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Табірна, 42
Всього: упаковка (1)
16221,39 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Ірпінська, 78
Всього: упаковка (2)
16221,39 грн