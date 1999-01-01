Київ
Симпатоміметики, за виключенням протиглаукомних препаратів
S01F B01

Фенілефрин

АТС Класифікація

SЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ

S01ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01FМІДРІАТИЧНІ І ЦИКЛОПЛЕГІЧНІ ЗАСОБИ
S01F BСимпатоміметики, за виключенням протиглаукомних препаратів
S01F B01Фенілефрин
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Мезатон
Мезатон
Краплі очні 25 мг/мл флакон 5 мл з кришкою-крапельницею №1
Корпорація Здоров'я
від 85,32 грн
в 616 аптеках
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Ірифрин
Ірифрин
Краплі очні 2,5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
від 163,10 грн
в 567 аптеках
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Мезанекст
Мезанекст
Краплі очні, розчин 25 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Nextpharm GmbH
від 202,50 грн
в 561 аптеці
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Фенефрин 10%
Фенефрин 10%
Краплі очні, розчин 10 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
від 258,27 грн
в 302 аптеках
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