Київ
МІДРІАТИЧНІ І ЦИКЛОПЛЕГІЧНІ ЗАСОБИ
S01F B
Симпатоміметики, за виключенням протиглаукомних препаратів
АТС Класифікація
S
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ
S01
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01F
МІДРІАТИЧНІ І ЦИКЛОПЛЕГІЧНІ ЗАСОБИ
S01F B
Симпатоміметики, за виключенням протиглаукомних препаратів
S01F B01
Фенілефрин
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Мезатон
Краплі очні 25 мг/мл флакон 5 мл з кришкою-крапельницею №1
Корпорація Здоров'я
від
85,32
грн
в 616 аптеках
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Ірифрин
Краплі очні 2,5 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
від
163,10
грн
в 567 аптеках
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Мезанекст
Краплі очні, розчин 25 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Nextpharm GmbH
від
202,50
грн
в 561 аптеці
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Фенефрин 10%
Краплі очні, розчин 10 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
від
258,27
грн
в 302 аптеках
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Форма випуску
крап. оч.
крап. очні, р-н
Дозування
2.5 %
10 %
25 мг/мл
Пакування
фл. 5 мл
фл.-крапельн. 5 мл
фл.-крапельн. 10 мл
Виробник
Nextpharm GmbH
Корпорація Здоров'я
Сентісс Фарма
Унімед Фарма
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