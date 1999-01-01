Київ
Антихолінергічні засоби
S01F A04
Циклопентолат
АТС Класифікація
S
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ
S01
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01F
МІДРІАТИЧНІ І ЦИКЛОПЛЕГІЧНІ ЗАСОБИ
S01F A
Антихолінергічні засоби
S01F A04
Циклопентолат
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Цикломед
Краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
від
254,90
грн
в 442 аптеках
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Цирелакс
Краплі очні, розчин 10 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
WORLD MEDICINE GROUP
від
169,70
грн
в 240 аптеках
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Форма випуску
крап. оч.
крап. очні, р-н
Дозування
1 %
10 мг/мл
Виробник
WORLD MEDICINE GROUP
Сентісс Фарма
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