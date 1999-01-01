Київ
Антихолінергічні засоби
S01F A04

Циклопентолат

АТС Класифікація

SЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ

S01ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01FМІДРІАТИЧНІ І ЦИКЛОПЛЕГІЧНІ ЗАСОБИ
S01F AАнтихолінергічні засоби
S01F A04Циклопентолат
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Цикломед
Цикломед
Краплі очні 1 % флакон-крапельниця 5 мл №1
Сентісс Фарма
від 254,90 грн
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Цирелакс
Цирелакс
Краплі очні, розчин 10 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
WORLD MEDICINE GROUP
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