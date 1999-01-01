Київ
ПРОТИГЛАУКОМНІ ПРЕПАРАТИ І МІОТИЧНІ ЗАСОБИ
S01E A

Симпатоміметики, що застосовуються для лікування глаукоми

АТС Класифікація

SЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ

S01ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01EПРОТИГЛАУКОМНІ ПРЕПАРАТИ І МІОТИЧНІ ЗАСОБИ
S01E AСимпатоміметики, що застосовуються для лікування глаукоми
Сортування: По популярності
Бримонал 0,2%
Бримонал 0,2%
Краплі очні, розчин 0,2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
від 412,45 грн
в 770 аптеках
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Альфа-Бріон®
Альфа-Бріон®
Краплі очні 2 мг/мл флакон 5 мл №1
Фармак
від 246,12 грн
в 515 аптеках
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Бримоген
Бримоген
Краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фармаселект Інтернешнл
від 244,49 грн
в 360 аптеках
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Брімофтал
Брімофтал
Краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Брушетіні
від 235,40 грн
в 334 аптеках
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Альфаган П®
Альфаган П®
Краплі очні 1,5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Abbvie
від 260,90 грн
в 2 аптеках
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Бглау
Бглау
Краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Laboratorio Edol - Produtos Farmaceuticos, S.A.
від 170,20 грн
в 1 аптеці інших міст
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Бриглау Еко
Бриглау Еко
Краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця поліетиленовий 5 мл №1
Польфарма
від 366,70 грн
в 1 аптеці
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Біманокс®
Біманокс®
Краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Немає в наявності
Бримонідин-Фармекс
Бримонідин-Фармекс
Краплі очні 2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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