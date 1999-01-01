S01E A Симпатоміметики, що застосовуються для лікування глаукоми

Сортування: По популярності Фільтр Бримонал 0,2% Краплі очні, розчин 0,2 % флакон-крапельниця 10 мл №1 Унімед Фарма Альфа-Бріон® Краплі очні 2 мг/мл флакон 5 мл №1 Фармак Бримоген Краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1 Фармаселект Інтернешнл Брімофтал Краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1 Брушетіні Альфаган П® Краплі очні 1,5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1 Abbvie Бглау Краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1 Laboratorio Edol - Produtos Farmaceuticos, S.A. Бриглау Еко Краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця поліетиленовий 5 мл №1 Польфарма Біманокс® Краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1 Jadran - Galenski Laboratorij d.d. Бримонідин-Фармекс Краплі очні 2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1 Корпорація Здоров'я Форма випуску крап. оч. крап. очні, р-н Дозування 0.2 % 1.5 мг/мл 2 мг/мл Пакування пляшка 5 мл фл. 5 мл фл. з кришкою-крапельницею 5 мл фл.-крапельн. 5 мл фл.-крапельн. 10 мл фл.-крапельн. п/е 5 мл Показати всі Виробник ADAMED PHARMA S.A Abbvie Jadran - Galenski Laboratorij d.d. Laboratorio Edol - Produtos Farmaceuticos, S.A. Pharmaselect International Beteiligungs GmbH БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л. Корпорація Здоров'я Польфарма Унімед Фарма Фарма Штульн ГмбХ Фармак Показати всі