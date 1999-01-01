Київ
ПРОТИГЛАУКОМНІ ПРЕПАРАТИ І МІОТИЧНІ ЗАСОБИ
S01E A
Симпатоміметики, що застосовуються для лікування глаукоми
АТС Класифікація
S
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ
S01
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01E
ПРОТИГЛАУКОМНІ ПРЕПАРАТИ І МІОТИЧНІ ЗАСОБИ
S01E A
Симпатоміметики, що застосовуються для лікування глаукоми
S01E A05
Бримонідин
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Бримонал 0,2%
Краплі очні, розчин 0,2 % флакон-крапельниця 10 мл №1
Унімед Фарма
від
412,45
грн
в 770 аптеках
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Альфа-Бріон®
Краплі очні 2 мг/мл флакон 5 мл №1
Фармак
від
246,12
грн
в 515 аптеках
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Бримоген
Краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Фармаселект Інтернешнл
від
244,49
грн
в 360 аптеках
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Брімофтал
Краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Брушетіні
від
235,40
грн
в 334 аптеках
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Альфаган П®
Краплі очні 1,5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Abbvie
від
260,90
грн
в 2 аптеках
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Бглау
Краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Laboratorio Edol - Produtos Farmaceuticos, S.A.
від
170,20
грн
в 1 аптеці інших міст
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Бриглау Еко
Краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця поліетиленовий 5 мл №1
Польфарма
від
366,70
грн
в 1 аптеці
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Біманокс®
Краплі очні, розчин 2 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Немає в наявності
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Бримонідин-Фармекс
Краплі очні 2 мг/мл флакон з кришкою-крапельницею 5 мл №1
Корпорація Здоров'я
Немає в наявності
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Форма випуску
крап. оч.
крап. очні, р-н
Дозування
0.2 %
1.5 мг/мл
2 мг/мл
Пакування
пляшка 5 мл
фл. 5 мл
фл. з кришкою-крапельницею 5 мл
фл.-крапельн. 5 мл
фл.-крапельн. 10 мл
фл.-крапельн. п/е 5 мл
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Виробник
ADAMED PHARMA S.A
Abbvie
Jadran - Galenski Laboratorij d.d.
Laboratorio Edol - Produtos Farmaceuticos, S.A.
Pharmaselect International Beteiligungs GmbH
БРУСЧЕТТІНІ С.Р.Л.
Корпорація Здоров'я
Польфарма
Унімед Фарма
Фарма Штульн ГмбХ
Фармак
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