Київ
Нестероїдні протизапальні засоби
S01B C05
Кеторолак
АТС Класифікація
S
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ
S01
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01B
ПРОТИЗАПАЛЬНІ ЗАСОБИ
S01B C
Нестероїдні протизапальні засоби
S01B C05
Кеторолак
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Медролгін
Краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Уорлд Медицин
від
177,86
грн
в 501 аптеці
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Медролгін
Краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Уорлд Медицин
від
171,10
грн
в 326 аптеках
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Еліпа
Краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон-крапельниця 10 мл №1
Laboratorio Edol - Produtos Farmaceuticos, S.A.
від
260,10
грн
в 310 аптеках
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Дозування
4.5 мг/мл
5 мг/мл
Пакування
фл. 0.4 мл
фл.-крапельн. 5 мл
фл.-крапельн. 10 мл
Кількість штук в упаковці
1
30
Виробник
Allergan Inc.
Laboratorio Edol - Produtos Farmaceuticos, S.A.
Уорлд Медицин
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