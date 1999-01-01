Київ
Нестероїдні протизапальні засоби
S01B C05

Кеторолак

АТС Класифікація

SЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ

S01ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01BПРОТИЗАПАЛЬНІ ЗАСОБИ
S01B CНестероїдні протизапальні засоби
S01B C05Кеторолак
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Медролгін
Медролгін
Краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Уорлд Медицин
від 177,86 грн
в 501 аптеці
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Медролгін
Медролгін
Краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Уорлд Медицин
від 171,10 грн
в 326 аптеках
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Еліпа
Еліпа
Краплі очні, розчин 5 мг/мл флакон-крапельниця 10 мл №1
Laboratorio Edol - Produtos Farmaceuticos, S.A.
від 260,10 грн
в 310 аптеках
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