Київ
Нестероїдні протизапальні засоби
S01B C01
Індометацин
АТС Класифікація
S
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ
S01
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01B
ПРОТИЗАПАЛЬНІ ЗАСОБИ
S01B C
Нестероїдні протизапальні засоби
S01B C01
Індометацин
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Індоколлір® 0,1%
Краплі очні 1 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Лаб. Шовен
від
185,75
грн
в 456 аптеках
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Індофтальмік
Краплі очні, розчин 1 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
від
205,10
грн
в 283 аптеках
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Форма випуску
крап. оч.
крап. очні, р-н
Виробник
Rompharm Company Georgia LLC
Лабораторія Шовен
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