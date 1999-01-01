Київ
Нестероїдні протизапальні засоби
S01B C01

Індометацин

АТС Класифікація

SЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ОРГАНИ ЧУТТЯ

S01ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В ОФТАЛЬМОЛОГІЇ
S01BПРОТИЗАПАЛЬНІ ЗАСОБИ
S01B CНестероїдні протизапальні засоби
S01B C01Індометацин
Сортування: По популярності
Індоколлір® 0,1%
Індоколлір® 0,1%
Краплі очні 1 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Лаб. Шовен
від 185,75 грн
в 456 аптеках
Знайти в аптеках
Індофтальмік
Індофтальмік
Краплі очні, розчин 1 мг/мл флакон-крапельниця 5 мл №1
Rompharm Company Georgia LLC
від 205,10 грн
в 283 аптеках
Знайти в аптеках
ГоловнаКошикОбране