Київ
Легеневі сурфактанти
R07A A02
Природні фосфоліпіди
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R07
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R07A
ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R07A A
Легеневі сурфактанти
R07A A02
Природні фосфоліпіди
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Куросурф®
Суспензія для ендотрахеального введення 80 мг/мл флакон 1.5 мл №1
Кьєзі Фармасьютікалс
Немає в наявності
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Сурфактант-МБ
Суспензія для інтратрахеального введення 27 мг/мл флакон 5 мл №1
М.Біотек Лтд.
Немає в наявності
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Форма випуску
сусп. д/ендотрахеал. введ.
сусп. д/інтратрахеал. введ.
Дозування
27 мг/мл
80 мг/мл
Пакування
фл. 1.5 мл
фл. 5 мл
Виробник
M. Biotech Ltd.
Кьєзі Фармасьютікалс
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