Київ
Легеневі сурфактанти
R07A A02

Природні фосфоліпіди

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R07ІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R07AІНШІ ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R07A AЛегеневі сурфактанти
R07A A02Природні фосфоліпіди
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Куросурф®
Куросурф®
Суспензія для ендотрахеального введення 80 мг/мл флакон 1.5 мл №1
Кьєзі Фармасьютікалс
Немає в наявності
Сурфактант-МБ
Сурфактант-МБ
Суспензія для інтратрахеального введення 27 мг/мл флакон 5 мл №1
М.Біотек Лтд.
Немає в наявності
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