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Аноро Елліпта порошок для інгаляцій дозований 55 мкг/доза + 22 мкг/доза інгалятор 30 доз, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (326086) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 25 аптеках
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
Всього: упаковка (1)
1299,23
Економія: -139,78 грн
1159,45 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
Всього: упаковка (60)
Наявність на 2024-05-20 - 19:00
1174,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
Всього: упаковка (60)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
1174,30 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
Всього: упаковка (60)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
1174,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
Всього: упаковка (60)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
1174,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
Всього: упаковка (60)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
1174,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
Всього: упаковка (60)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
1174,30 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
1229,80
Економія: -112,50 грн
1117,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: упаковка (1)
1333,89
Економія: -258,31 грн
1075,58 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
Всього: упаковка (60)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
1174,30 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (60)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
1174,30 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
Всього: упаковка (60)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
1174,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
Всього: упаковка (60)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
1174,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: упаковка (1)
1327,81
Економія: -176,93 грн
1150,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
Всього: упаковка (60)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
1174,30 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
Всього: упаковка (60)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
1174,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (60)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
1174,30 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 125
Всього: упаковка (60)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
1174,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (60)
Наявність на 2024-05-21 - 12:00
1174,30 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
Всього: упаковка (60)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
1174,30 грн