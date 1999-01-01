Київ
СНОДІЙНІ ТА СЕДАТИВНІ ПРЕПАРАТИ
N05C F
Засоби, подібні до бензодіазепіну
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N05
ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05C
СНОДІЙНІ ТА СЕДАТИВНІ ПРЕПАРАТИ
N05C F
Засоби, подібні до бензодіазепіну
N05C F01
Зопіклон
N05C F02
Золпідем
N05C F03
Залеплон
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Селофен
Капсули 10 мг блістер №20
ADAMED Sp. z o.o.
від
253,31
грн
в 565 аптеках
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Селофен
Капсули 10 мг блістер №10
ADAMED Sp. z o.o.
від
133,22
грн
в 16 аптеках інших міст
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Соннат®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 7,5 мг блістер пачка картонна №30
Корпорація Артеріум
від
272,30
грн
в 11 аптеках інших міст
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Сонован
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 7,5 мг блістер №10
Фармасайнс
від
79,94
грн
в 6 аптеках інших міст
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Соннат®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 7,5 мг блістер пачка картонна №10
Корпорація Артеріум
від
113,00
грн
в 3 аптеках інших міст
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Нормасон®
Таблетки 7,5 мг №10
Астрафарм
від
118,40
грн
в 3 аптеках інших міст
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Нормасон®
Таблетки 7,5 мг №30
Астрафарм
від
266,40
грн
в 2 аптеках інших міст
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Сонован
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 7,5 мг блістер №20
Фармасайнс
від
177,90
грн
в 2 аптеках інших міст
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Зопіклон
Таблетки 7,5 мг блістер в пачці №10
Лубнифарм
від
73,50
грн
в 1 аптеці інших міст
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Санвал®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №10
Сандоз
Немає в наявності
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Піклон
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 7,5 мг блістер в пачці №10
Київський вітамінний завод
Немає в наявності
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Санвал®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №2
Новартіс
Немає в наявності
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Санвал®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Sandoz
Немає в наявності
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Санвал®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №20
Сандоз
Немає в наявності
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Санвал®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №28
Новартіс
Немає в наявності
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Санвал®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №2
Sandoz
Немає в наявності
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Санвал®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Sandoz
Немає в наявності
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Форма випуску
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табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Дозування
5 мг
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блістер
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Виробник
ADAMED Sp. z o.o.
Gedeon Richter
Sandoz
Scan Biotech
Астрафарм
Гріндекс
Київський вітамінний завод
Корпорація Артеріум
Корпорація Здоров'я
Лубнифарм
Санофі
Фармасайнс
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