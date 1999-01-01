Київ
СНОДІЙНІ ТА СЕДАТИВНІ ПРЕПАРАТИ
N05C F

Засоби, подібні до бензодіазепіну

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N05ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05CСНОДІЙНІ ТА СЕДАТИВНІ ПРЕПАРАТИ
N05C FЗасоби, подібні до бензодіазепіну
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Селофен
Селофен
Капсули 10 мг блістер №20
ADAMED Sp. z o.o.
від 253,31 грн
в 565 аптеках
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Селофен
Селофен
Капсули 10 мг блістер №10
ADAMED Sp. z o.o.
від 133,22 грн
в 16 аптеках інших міст
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Соннат®
Соннат®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 7,5 мг блістер пачка картонна №30
Корпорація Артеріум
від 272,30 грн
в 11 аптеках інших міст
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Сонован
Сонован
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 7,5 мг блістер №10
Фармасайнс
від 79,94 грн
в 6 аптеках інших міст
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Соннат®
Соннат®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 7,5 мг блістер пачка картонна №10
Корпорація Артеріум
від 113,00 грн
в 3 аптеках інших міст
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Нормасон®
Нормасон®
Таблетки 7,5 мг №10
Астрафарм
від 118,40 грн
в 3 аптеках інших міст
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Нормасон®
Нормасон®
Таблетки 7,5 мг №30
Астрафарм
від 266,40 грн
в 2 аптеках інших міст
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Сонован
Сонован
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 7,5 мг блістер №20
Фармасайнс
від 177,90 грн
в 2 аптеках інших міст
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Зопіклон
Зопіклон
Таблетки 7,5 мг блістер в пачці №10
Лубнифарм
від 73,50 грн
в 1 аптеці інших міст
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Санвал®
Санвал®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №10
Сандоз
Немає в наявності
Піклон
Піклон
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 7,5 мг блістер в пачці №10
Київський вітамінний завод
Немає в наявності
Санвал®
Санвал®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №2
Новартіс
Немає в наявності
Санвал®
Санвал®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Sandoz
Немає в наявності
Санвал®
Санвал®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №20
Сандоз
Немає в наявності
Санвал®
Санвал®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №28
Новартіс
Немає в наявності
Санвал®
Санвал®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №2
Sandoz
Немає в наявності
Санвал®
Санвал®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Sandoz
Немає в наявності
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