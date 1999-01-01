Київ
Засоби, подібні до бензодіазепіну
N05C F03
Залеплон
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N05
ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05C
СНОДІЙНІ ТА СЕДАТИВНІ ПРЕПАРАТИ
N05C F
Засоби, подібні до бензодіазепіну
N05C F03
Залеплон
Сортування:
По популярності
Фільтр
Селофен
Капсули 10 мг блістер №20
ADAMED Sp. z o.o.
від
253,31
грн
в 565 аптеках
Знайти в аптеках
Селофен
Капсули 10 мг блістер №10
ADAMED Sp. z o.o.
від
133,22
грн
в 16 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Анданте®
Капсули 5 мг №7
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Анданте®
Капсули 5 мг №14
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Анданте®
Капсули 10 мг №7
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Анданте®
Капсули 10 мг №14
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
Знайти в аптеках
Дозування
5 мг
10 мг
Пакування
блістер
Кількість штук в упаковці
7
10
14
20
Виробник
ADAMED Sp. z o.o.
Gedeon Richter
Scan Biotech
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню