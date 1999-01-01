Київ
Засоби, подібні до бензодіазепіну
N05C F03

Залеплон

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N05ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05CСНОДІЙНІ ТА СЕДАТИВНІ ПРЕПАРАТИ
N05C FЗасоби, подібні до бензодіазепіну
N05C F03Залеплон
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Селофен
Селофен
Капсули 10 мг блістер №20
ADAMED Sp. z o.o.
від 253,31 грн
в 565 аптеках
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Селофен
Селофен
Капсули 10 мг блістер №10
ADAMED Sp. z o.o.
від 133,22 грн
в 16 аптеках інших міст
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Анданте®
Анданте®
Капсули 5 мг №7
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
Анданте®
Анданте®
Капсули 5 мг №14
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
Анданте®
Анданте®
Капсули 10 мг №7
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
Анданте®
Анданте®
Капсули 10 мг №14
Гедеон Ріхтер
Немає в наявності
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