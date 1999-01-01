Київ
Засоби, подібні до бензодіазепіну
N05C F02
Золпідем
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N05
ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05C
СНОДІЙНІ ТА СЕДАТИВНІ ПРЕПАРАТИ
N05C F
Засоби, подібні до бензодіазепіну
N05C F02
Золпідем
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Санвал®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №2
Новартіс
Немає в наявності
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Санвал®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Sandoz
Немає в наявності
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Санвал®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №20
Сандоз
Немає в наявності
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Санвал®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №28
Новартіс
Немає в наявності
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Санвал®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №2
Sandoz
Немає в наявності
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Санвал®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №10
Сандоз
Немає в наявності
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Санвал®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Sandoz
Немає в наявності
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Санвал®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Новартіс
Немає в наявності
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