Київ
Засоби, подібні до бензодіазепіну
N05C F02

Золпідем

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N05ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05CСНОДІЙНІ ТА СЕДАТИВНІ ПРЕПАРАТИ
N05C FЗасоби, подібні до бензодіазепіну
N05C F02Золпідем
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Санвал®
Санвал®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №2
Новартіс
Немає в наявності
Санвал®
Санвал®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №10
Sandoz
Немає в наявності
Санвал®
Санвал®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №20
Сандоз
Немає в наявності
Санвал®
Санвал®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 5 мг блістер №28
Новартіс
Немає в наявності
Санвал®
Санвал®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №2
Sandoz
Немає в наявності
Санвал®
Санвал®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №10
Сандоз
Немає в наявності
Санвал®
Санвал®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №20
Sandoz
Немає в наявності
Санвал®
Санвал®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №28
Новартіс
Немає в наявності
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