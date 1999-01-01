Київ
СНОДІЙНІ ТА СЕДАТИВНІ ПРЕПАРАТИ
N05C D
Похідні бензодіазепіну
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N05
ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05C
СНОДІЙНІ ТА СЕДАТИВНІ ПРЕПАРАТИ
N05C D
Похідні бензодіазепіну
N05C D08
Мідазолам
N05C D18**
Левана
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Левана® ІС
Таблетки 2 мг в пачці №10
ІнтерХім
від
256,67
грн
в 859 аптеках
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Левана® ІС
Таблетки 1 мг в пачці №10
ІнтерХім
від
140,55
грн
в 821 аптеці
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Левана® ІС
Таблетки 0,5 мг в пачці №20
ІнтерХім
від
134,72
грн
в 653 аптеках
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Мідазолам-Віста
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 3 мл №5
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
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Форма випуску
р-н д/ін.
табл.
Дозування
0.5 мг
1 мг
2 мг
5 мг/мл
Пакування
амп. 1 мл
амп. 3 мл
амп. 10 мл
Кількість штук в упаковці
5
10
20
Виробник
ІнтерХім
Кальцекс
Містрал Кепітал Менеджмент
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