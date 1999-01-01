Київ
Похідні бензодіазепіну
N05C D18**

Левана

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N05ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05CСНОДІЙНІ ТА СЕДАТИВНІ ПРЕПАРАТИ
N05C DПохідні бензодіазепіну
N05C D18**Левана
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Левана® ІС
Левана® ІС
Таблетки 2 мг в пачці №10
ІнтерХім
від 256,67 грн
в 859 аптеках
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Левана® ІС
Левана® ІС
Таблетки 1 мг в пачці №10
ІнтерХім
від 140,55 грн
в 821 аптеці
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Левана® ІС
Левана® ІС
Таблетки 0,5 мг в пачці №20
ІнтерХім
від 134,72 грн
в 653 аптеках
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