Київ
Похідні бензодіазепіну
N05C D08

Мідазолам

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N05ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05CСНОДІЙНІ ТА СЕДАТИВНІ ПРЕПАРАТИ
N05C DПохідні бензодіазепіну
N05C D08Мідазолам
Сортування: По популярності
Мідазолам-Віста
Мідазолам-Віста
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 3 мл №5
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
ГоловнаКошикОбране