Київ
Похідні бензодіазепіну
N05C D08
Мідазолам
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N05
ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05C
СНОДІЙНІ ТА СЕДАТИВНІ ПРЕПАРАТИ
N05C D
Похідні бензодіазепіну
N05C D08
Мідазолам
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Мідазолам-Віста
Розчин для ін'єкцій 5 мг/мл ампула 3 мл №5
Містрал Кепітал Менеджмент
Немає в наявності
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Пакування
амп. 1 мл
амп. 3 мл
амп. 10 мл
Кількість штук в упаковці
5
10
Виробник
Кальцекс
Містрал Кепітал Менеджмент
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