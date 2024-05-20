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Азалептол таблетки 25 мг контейнер, №50 - Одеса (41712) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (2)
35,52 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (1)
33,94
Економія: -1,33 грн
32,61 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
Всього: упаковка (2)
33,33 грн
Аптека tas
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
Всього: упаковка (2)
32,17 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
Всього: упаковка (2)
33,63 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 70/54
Всього: упаковка (4)
36,46 грн
Аптека tas
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
Всього: упаковка (2)
28,06 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
Всього: упаковка (4)
34,42 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
Всього: упаковка (2)
31,45 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 80
Всього: упаковка (1)
34,24
Економія: -1,63 грн
32,61 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пироговська, 5
Всього: упаковка (2)
34,27 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (3)
36,65 грн
Аптека tas
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Глушка Академіка, 15
Всього: упаковка (2)
34,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Всього: упаковка (2)
34,24
Економія: -1,63 грн
32,61 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вільямса Академіка, 93/1
Всього: упаковка (1)
30,00 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 75
Всього: упаковка (6)
36,38 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, бульв. Десантний, 1
Всього: упаковка (1)
34,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 113-Г
Всього: упаковка (1)
35,16 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 114/5
Всього: упаковка (1)
32,61 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 139-Б
Всього: упаковка (1)
34,25
Економія: -1,64 грн
32,61 грн