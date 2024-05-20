Азалептол таблетки 25 мг контейнер, №50 - Одеса (41712) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 22 аптеках
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Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
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Одеса, вул. Садіковська, 25
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Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
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Одеса, перех. Катерининська / Троїцька, 50/39
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Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
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Одеса, перех. Катерининська / Велика Арнаутська, 70/54
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Одеса, перех. Успенська / Рішельєвська, 44/33
Аптека 9-1-1
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Одеса, вул. Філатова Академіка, 86
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Одеса, вул. Пироговська, 5
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Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
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Одеса, просп. Глушка Академіка, 15
Подорожник
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Одеса, вул. Корольова Академіка, 80
Мед-сервіс
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Одеса, вул. Вільямса Академіка, 93/1
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Одеса, просп. Добровольського, 75
Мед-сервіс
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Одеса, бульв. Десантний, 1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Палія Семена, 113-Г
Подорожник
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Одеса, просп. Добровольського, 114/5
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Добровольського, 139-Б