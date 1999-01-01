Київ
АНТИПСИХОТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A F

Похідні тіоксантену

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N05ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05AАНТИПСИХОТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A FПохідні тіоксантену
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Труксал
Труксал
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер у коробці №100
Лундбек Експорт А/С
від 463,20 грн
в 689 аптеках
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Флюанксол
Флюанксол
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,5 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
від 410,00 грн
в 466 аптеках
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Труксал
Труксал
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг контейнер у коробці №50
Лундбек Експорт А/С
від 476,65 грн
в 397 аптеках
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Флюанксол
Флюанксол
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
від 352,00 грн
в 392 аптеках
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Клопіксол Депо
Клопіксол Депо
Розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
від 1553,45 грн
в 391 аптеці
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Флюанксол Депо
Флюанксол Депо
Розчин олійний для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
від 973,03 грн
в 368 аптеках
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Клопіксол
Клопіксол
Таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер у картонній коробці №100
Лундбек Експорт А/С
від 294,77 грн
в 345 аптеках
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Клопіксол
Клопіксол
Таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер у картонній коробці №100
Лундбек Експорт А/С
від 491,25 грн
в 308 аптеках
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Клопіксол-Акуфаз
Клопіксол-Акуфаз
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
від 2563,90 грн
в 301 аптеці
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