Київ
Похідні тіоксантену
N05A F03
Хлорпротиксен
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N05
ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A
АНТИПСИХОТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A F
Похідні тіоксантену
N05A F03
Хлорпротиксен
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Труксал
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер у коробці №100
Лундбек Експорт А/С
від
463,20
грн
в 689 аптеках
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Труксал
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг контейнер у коробці №50
Лундбек Експорт А/С
від
476,65
грн
в 397 аптеках
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