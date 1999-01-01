Київ
Похідні тіоксантену
N05A F03

Хлорпротиксен

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N05ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05AАНТИПСИХОТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A FПохідні тіоксантену
N05A F03Хлорпротиксен
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Труксал
Труксал
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 25 мг контейнер у коробці №100
Лундбек Експорт А/С
від 463,20 грн
в 689 аптеках
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Труксал
Труксал
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 50 мг контейнер у коробці №50
Лундбек Експорт А/С
від 476,65 грн
в 397 аптеках
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