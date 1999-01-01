Київ
Похідні тіоксантену
N05A F05

Зуклопентиксол

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N05ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05AАНТИПСИХОТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A FПохідні тіоксантену
N05A F05Зуклопентиксол
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Клопіксол Депо
Клопіксол Депо
Розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
від 1553,45 грн
в 391 аптеці
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Клопіксол
Клопіксол
Таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер у картонній коробці №100
Лундбек Експорт А/С
від 294,77 грн
в 345 аптеках
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Клопіксол
Клопіксол
Таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер у картонній коробці №100
Лундбек Експорт А/С
від 491,25 грн
в 308 аптеках
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Клопіксол-Акуфаз
Клопіксол-Акуфаз
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
від 2563,90 грн
в 301 аптеці
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