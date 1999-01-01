Київ
Похідні тіоксантену
N05A F05
Зуклопентиксол
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N05
ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A
АНТИПСИХОТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A F
Похідні тіоксантену
N05A F05
Зуклопентиксол
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Клопіксол Депо
Розчин для ін'єкцій 200 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
від
1553,45
грн
в 391 аптеці
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Клопіксол
Таблетки, вкриті оболонкою 2 мг контейнер у картонній коробці №100
Лундбек Експорт А/С
від
294,77
грн
в 345 аптеках
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Клопіксол
Таблетки, вкриті оболонкою 10 мг контейнер у картонній коробці №100
Лундбек Експорт А/С
від
491,25
грн
в 308 аптеках
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Клопіксол-Акуфаз
Розчин для ін'єкцій 50 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
від
2563,90
грн
в 301 аптеці
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Форма випуску
р-н д/ін.
табл. в/о
Дозування
2 мг
10 мг
50 мг/мл
200 мг/мл
Пакування
амп. 1 мл
контейнер
Кількість штук в упаковці
10
100
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