Київ
Похідні тіоксантену
N05A F01

Флюпентиксол

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N05ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05AАНТИПСИХОТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A FПохідні тіоксантену
N05A F01Флюпентиксол
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Флюанксол
Флюанксол
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,5 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
від 410,00 грн
в 466 аптеках
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Флюанксол
Флюанксол
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
від 352,00 грн
в 392 аптеках
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Флюанксол Депо
Флюанксол Депо
Розчин олійний для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
від 973,03 грн
в 368 аптеках
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