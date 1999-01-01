Київ
Похідні тіоксантену
N05A F01
Флюпентиксол
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N05
ПСИХОЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A
АНТИПСИХОТИЧНІ ЗАСОБИ
N05A F
Похідні тіоксантену
N05A F01
Флюпентиксол
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Флюанксол
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 0,5 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
від
410,00
грн
в 466 аптеках
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Флюанксол
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 1 мг контейнер №100
Лундбек Експорт А/С
від
352,00
грн
в 392 аптеках
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Флюанксол Депо
Розчин олійний для ін'єкцій 20 мг/мл ампула 1 мл №10
Лундбек Експорт А/С
від
973,03
грн
в 368 аптеках
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Форма випуску
р-н олійн. д/ін.
табл. в/плівк. обол.
Дозування
0.5 мг
1 мг
20 мг/мл
Пакування
амп. 1 мл
контейнер
Кількість штук в упаковці
10
100
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