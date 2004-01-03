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Список виробниківККРЕО ФАРМ ПРОМОУШН

Виробник: КРЕО ФАРМ ПРОМОУШН

ТОВ «Крео Фарм Промоушн» (Creo Pharm Promotion LLC)
01054, Київ, вул. Ярославів Вал, 13/2Б
+38 (044) 501-02-01
http://creopharm.com.ua
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Знайдено: 10 препаратів
ВАЛЕО-ДОРМ ДУО капсули, № 20; Polisano Pharmaceuticals
ВАЛЕО-ДОРМ ДУО Капсули, № 20 Polisano Pharmaceuticals
В 189 аптеках
від 184,26 грн
Ціни в аптеках
Валео-стрес капсули, 300 мг, блістер, № 20; КРЕО ФАРМ ПРОМОУШН
Валео-стрес Капсули, 300 мг, блістер, № 20 КРЕО ФАРМ ПРОМОУШН
В 285 аптеках
від 213,32 грн
Ціни в аптеках
Гріндоліс® пастилки, № 30; Polisano Pharmaceuticals
Гріндоліс® Пастилки, № 30 Polisano Pharmaceuticals
В 631 аптеці
від 137,16 грн
Ціни в аптеках
Пембіна-Біотик капсули, № 15; КРЕО ФАРМ ПРОМОУШН
Пембіна-Біотик Капсули, № 15 КРЕО ФАРМ ПРОМОУШН
В 313 аптеках
від 302,96 грн
Ціни в аптеках
ПЕМБІНА-БЛЮ капсули, № 20; Polisano Pharmaceuticals
ПЕМБІНА-БЛЮ Капсули, № 20 Polisano Pharmaceuticals
В 773 аптеках
від 255,90 грн
Ціни в аптеках
Цеброфіт капсули, блістер, № 30; КРЕО ФАРМ ПРОМОУШН
Цеброфіт Капсули, блістер, № 30 КРЕО ФАРМ ПРОМОУШН
В 185 аптеках
від 405,48 грн
Ціни в аптеках
Церебро-Біотик розчин питний, стік, № 14; КРЕО ФАРМ ПРОМОУШН
Церебро-Біотик Розчин питний, стік, № 14 КРЕО ФАРМ ПРОМОУШН
В 283 аптеках
від 342,70 грн
Ціни в аптеках
ВАЛЕО-ДОРМ таблетки, блістер, № 20; Polisano Pharmaceuticals
ВАЛЕО-ДОРМ Таблетки, блістер, № 20 Polisano Pharmaceuticals
Немає в наявності
ПЕМБІНА-БЛЮ капсули, № 10; Polisano Pharmaceuticals
ПЕМБІНА-БЛЮ Капсули, № 10 Polisano Pharmaceuticals
Немає в наявності
Рапінерол® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 2 мг, блістер, № 30; Біосайнс
Рапінерол® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 2 мг, блістер, № 30 Біосайнс
Немає в наявності
Стандартизація фармацевтичної продукції
01054, Київ, вул. Ярославів Вал, 13/2Б
+38 (044) 501-02-01
http://creopharm.com.ua
Знайдено: 10 препаратів
ВАЛЕО-ДОРМ ДУО капсули, № 20; Polisano Pharmaceuticals
ВАЛЕО-ДОРМ ДУО Капсули, № 20 Polisano Pharmaceuticals
В 189 аптеках
від 184,26 грн
Ціни в аптеках
Валео-стрес капсули, 300 мг, блістер, № 20; КРЕО ФАРМ ПРОМОУШН
Валео-стрес Капсули, 300 мг, блістер, № 20 КРЕО ФАРМ ПРОМОУШН
В 285 аптеках
від 213,32 грн
Ціни в аптеках
Гріндоліс® пастилки, № 30; Polisano Pharmaceuticals
Гріндоліс® Пастилки, № 30 Polisano Pharmaceuticals
В 631 аптеці
від 137,16 грн
Ціни в аптеках
Пембіна-Біотик капсули, № 15; КРЕО ФАРМ ПРОМОУШН
Пембіна-Біотик Капсули, № 15 КРЕО ФАРМ ПРОМОУШН
В 313 аптеках
від 302,96 грн
Ціни в аптеках
ПЕМБІНА-БЛЮ капсули, № 20; Polisano Pharmaceuticals
ПЕМБІНА-БЛЮ Капсули, № 20 Polisano Pharmaceuticals
В 773 аптеках
від 255,90 грн
Ціни в аптеках
Цеброфіт капсули, блістер, № 30; КРЕО ФАРМ ПРОМОУШН
Цеброфіт Капсули, блістер, № 30 КРЕО ФАРМ ПРОМОУШН
В 185 аптеках
від 405,48 грн
Ціни в аптеках
Церебро-Біотик розчин питний, стік, № 14; КРЕО ФАРМ ПРОМОУШН
Церебро-Біотик Розчин питний, стік, № 14 КРЕО ФАРМ ПРОМОУШН
В 283 аптеках
від 342,70 грн
Ціни в аптеках
ВАЛЕО-ДОРМ таблетки, блістер, № 20; Polisano Pharmaceuticals
ВАЛЕО-ДОРМ Таблетки, блістер, № 20 Polisano Pharmaceuticals
Немає в наявності
ПЕМБІНА-БЛЮ капсули, № 10; Polisano Pharmaceuticals
ПЕМБІНА-БЛЮ Капсули, № 10 Polisano Pharmaceuticals
Немає в наявності
Рапінерол® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 2 мг, блістер, № 30; Біосайнс
Рапінерол® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 2 мг, блістер, № 30 Біосайнс
Немає в наявності
Стандартизація фармацевтичної продукції