Київ
Похідні карбоксаміду
N03A F02

Окскарбазепін

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N03ПРОТИЕПІЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N03AПРОТИЕПІЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N03A FПохідні карбоксаміду
N03A F02Окскарбазепін
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Оксапін®
Оксапін®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 300 мг блістер №30
Гледфарм
від 272,19 грн
в 624 аптеках
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Трилептал
Трилептал
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 300 мг блістер №50
Новартіс Фарма
від 411,84 грн
в 289 аптеках
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