Київ
Похідні карбоксаміду
N03A F02
Окскарбазепін
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N03
ПРОТИЕПІЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N03A
ПРОТИЕПІЛЕПТИЧНІ ЗАСОБИ
N03A F
Похідні карбоксаміду
N03A F02
Окскарбазепін
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Оксапін®
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 300 мг блістер №30
Гледфарм
від
272,19
грн
в 624 аптеках
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Трилептал
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 300 мг блістер №50
Новартіс Фарма
від
411,84
грн
в 289 аптеках
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Кількість штук в упаковці
30
50
Виробник
Гледфарм
Новартіс Фарма
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