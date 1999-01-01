Київ
Опіоїди в поєднанні з ненаркотичними анальгетиками
N02A J06

Кодеїн та парацетамол

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N02АНАЛЬГЕТИКИ
N02AОПІОЇДИ
N02A JОпіоїди в поєднанні з ненаркотичними анальгетиками
N02A J06Кодеїн та парацетамол
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Паракод ІС®
Паракод ІС®
Таблетки блістер у картонній упаковці №10
ІнтерХім
від 93,08 грн
в 4 аптеках
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Альгодеїн
Альгодеїн
Таблетки шипучі туба у картонній коробці №16
Рік-Фарм
Немає в наявності
Альгодеїн
Альгодеїн
Таблетки шипучі туба у картонній коробці №32
Рік-Фарм
Немає в наявності
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