Київ
ОПІОЇДИ
N02A J
Опіоїди в поєднанні з ненаркотичними анальгетиками
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N02
АНАЛЬГЕТИКИ
N02A
ОПІОЇДИ
N02A J
Опіоїди в поєднанні з ненаркотичними анальгетиками
N02A J06
Кодеїн та парацетамол
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Паракод ІС®
Таблетки блістер у картонній упаковці №10
ІнтерХім
від
93,08
грн
в 4 аптеках
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Альгодеїн
Таблетки шипучі туба у картонній коробці №16
Рік-Фарм
Немає в наявності
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Альгодеїн
Таблетки шипучі туба у картонній коробці №32
Рік-Фарм
Немає в наявності
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Форма випуску
табл.
табл. шип.
Пакування
блістер
туба
Кількість штук в упаковці
10
16
32
Виробник
ІнтерХім
Рик-Фарм
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