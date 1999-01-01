Київ
ОПІОЇДИ
N02A F

Похідні морфінану

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N02АНАЛЬГЕТИКИ
N02AОПІОЇДИ
N02A FПохідні морфінану
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Налбуфін
Налбуфін
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл блістер у пачці №5
Фармак
від 188,21 грн
в 448 аптеках
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Налбуфін
Налбуфін
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл блістер у пачці №5
Фармак
від 352,44 грн
в 374 аптеках
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Налбуфін
Налбуфін
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл в пачці №10
Юрія-Фарм
від 724,96 грн
в 371 аптеці
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Налбуфін-Дарниця
Налбуфін-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампули у контурній чарунковій упаковці 1 мл №10
Дарниця ФФ
від 384,69 грн
в 367 аптеках
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Налбуфін
Налбуфін
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл у пачці з перегородками №10
Лубнифарм
від 306,77 грн
в 335 аптеках
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Налбуфін
Налбуфін
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл в пачці №10
Юрія-Фарм
від 396,43 грн
в 325 аптеках
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Налбуфін
Налбуфін
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Лекхім-Харків
від 316,60 грн
в 304 аптеках
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Налбен
Налбен
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №5
Стерил-Джен Лайф Сайєнсиз
від 177,61 грн
в 295 аптеках
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Нопаін-Н
Нопаін-Н
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
ООО "Фармасел"
від 399,96 грн
в 294 аптеках
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Налбуфін-Дарниця
Налбуфін-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампули у контурній чарунковій упаковці 1 мл №5
Дарниця ФФ
від 164,05 грн
в 294 аптеках
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Нопаін-Н
Нопаін-Н
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №5
ООО "Фармасел"
від 407,37 грн
в 290 аптеках
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Налбуфін-Мікрохім
Налбуфін-Мікрохім
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл у касеті у пачці №5
Мікрохім
від 258,05 грн
в 289 аптеках
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Налбуфін-Мікрохім
Налбуфін-Мікрохім
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл у касеті у пачці №10
Мікрохім
від 346,50 грн
в 284 аптеках
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Налбуфін
Налбуфін
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл блістер у пачці №10
Фармак
від 459,19 грн
в 283 аптеках
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Налбуфін-Дарниця
Налбуфін-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампули у контурній чарунковій упаковці 2 мл №10
Дарниця ФФ
від 579,23 грн
в 200 аптеках
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Налбуфін-Здраво ін'єкції
Налбуфін-Здраво ін'єкції
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампули у блістері 1 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
від 389,90 грн
в 182 аптеках
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Налбуфін
Налбуфін
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл №5
Лекхім-Харків
від 293,00 грн
в 58 аптеках
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Налбуфін
Налбуфін
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 2 мл у пачці з перегородками №10
Лубнифарм
від 566,00 грн
в 22 аптеках
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Налбуфін-Дарниця
Налбуфін-Дарниця
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампули у контурній чарунковій упаковці 2 мл №5
Дарниця ФФ
від 215,00 грн
в 18 аптеках
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Налбуфін ін'єкції 10 мг
Налбуфін ін'єкції 10 мг
Розчин для ін'єкцій 10 мг/мл ампула 1 мл №10
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
від 354,00 грн
в 18 аптеках інших міст
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