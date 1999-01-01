Київ
Природні алкалоїди опію
N02A A05
Оксикодон
АТС Класифікація
N
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ
N02
АНАЛЬГЕТИКИ
N02A
ОПІОЇДИ
N02A A
Природні алкалоїди опію
N02A A05
Оксикодон
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Долоніка 40 мг
Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №30
Ацино
від
1703,08
грн
в 2 аптеках інших міст
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Долоніка 10 мг
Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Ацино
від
1027,12
грн
в 2 аптеках інших міст
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Долоніка 80 мг
Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Ацино
Немає в наявності
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Долоніка 20 мг
Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №100
Ацино
Немає в наявності
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Долоніка 20 мг
Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Ацино
Немає в наявності
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Долоніка 40 мг
Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №100
Ацино
Немає в наявності
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Долоніка 10 мг
Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №100
Ацино
Немає в наявності
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Долоніка 80 мг
Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №100
Ацино
Немає в наявності
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Форма випуску
р-н д/ін.
табл. пролонг. в/плівк. обол.
Дозування
10 мг
10 мг/мл
20 мг
40 мг
50 мг/мл
80 мг
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Пакування
амп. 1 мл
амп. 2 мл
блістер
Кількість штук в упаковці
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10
30
100
Виробник
Ацино
Кальцекс
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