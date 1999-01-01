Київ
Природні алкалоїди опію
N02A A05

Оксикодон

АТС Класифікація

NЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА НЕРВОВУ СИСТЕМУ

N02АНАЛЬГЕТИКИ
N02AОПІОЇДИ
N02A AПриродні алкалоїди опію
N02A A05Оксикодон
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Долоніка 40 мг
Долоніка 40 мг
Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №30
Ацино
від 1703,08 грн
в 2 аптеках інших міст
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Долоніка 10 мг
Долоніка 10 мг
Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №30
Ацино
від 1027,12 грн
в 2 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Долоніка 80 мг
Долоніка 80 мг
Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №30
Ацино
Немає в наявності
Долоніка 20 мг
Долоніка 20 мг
Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №100
Ацино
Немає в наявності
Долоніка 20 мг
Долоніка 20 мг
Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою 20 мг блістер №30
Ацино
Немає в наявності
Долоніка 40 мг
Долоніка 40 мг
Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою 40 мг блістер №100
Ацино
Немає в наявності
Долоніка 10 мг
Долоніка 10 мг
Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою 10 мг блістер №100
Ацино
Немає в наявності
Долоніка 80 мг
Долоніка 80 мг
Таблетки пролонгованої дії, вкриті плівковою оболонкою 80 мг блістер №100
Ацино
Немає в наявності
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