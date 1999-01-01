Київ
Капсаїцин та подібні засоби
M02A B01
Капсаїцин
АТС Класифікація
M
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ
M02
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ МІСЦЕВО У РАЗІ СУГЛОБОВОГО І М`ЯЗОВОГО БОЛЮ
M02A
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ МІСЦЕВО У РАЗІ СУГЛОБОВОГО ТА М`ЯЗОВОГО БОЛЮ
M02A B
Капсаїцин та подібні засоби
M02A B01
Капсаїцин
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Перцю стручкового настойка
Настоянка 50 мл флакон №1
Віола
від
20,38
грн
в 745 аптеках
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Еспол
Мазь туба 30 г в пачці №1
Лубнифарм
від
139,40
грн
в 473 аптеках
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Перцю стручкового настойка
Настоянка 50 мл флакон №1
Фітофарм
від
28,40
грн
в 3 аптеках
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Форма випуску
мазь
настоянка
Дозування
50 мл
Пакування
туба 30 г
фл.
Виробник
Віола
Лубнифарм
Фітофарм
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