Київ
Фенамати
M01A G01

Кислота мефенамова

АТС Класифікація

MЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ

M01ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01AНЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A GФенамати
M01A G01Кислота мефенамова
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Мефенамінка®
Мефенамінка®
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг контурна чарункова упаковка в пачці №20
Дарниця ФФ
від 122,10 грн
в 937 аптеках
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Мефенамінова кислота
Мефенамінова кислота
Капсули 500 мг №20
Ананта Медікеар
від 85,16 грн
в 679 аптеках
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Мефенамінова кислота-Дарниця
Мефенамінова кислота-Дарниця
Таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
від 106,89 грн
в 656 аптеках
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Аміфена ІС
Аміфена ІС
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер у пачці №20
ІнтерХім
від 106,60 грн
в 574 аптеках
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Мефенамінка®
Мефенамінка®
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг контурна чарункова упаковка в пачці №10
Дарниця ФФ
від 83,49 грн
в 473 аптеках
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Мефенамінова кислота
Мефенамінова кислота
Таблетки 500 мг блістер №20
Фітофарм
від 71,70 грн
в 290 аптеках
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Мефенамінова кислота
Мефенамінова кислота
Таблетки 500 мг блістер в пачці №20
Лубнифарм
від 95,46 грн
в 216 аптеках
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Аміфена ІС
Аміфена ІС
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг блістер у пачці №20
ІнтерХім
від 63,93 грн
в 104 аптеках
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Мефенамінова кислота
Мефенамінова кислота
Капсули 250 мг №20
Ананта Медікеар
від 56,80 грн
в 99 аптеках
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Мефенамінова кислота
Мефенамінова кислота
Таблетки 500 мг блістер в пачці №20
ФарКоС
від 59,00 грн
в 27 аптеках
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Мефенамінова кислота
Мефенамінова кислота
Таблетки 500 мг блістер в пачці №10
Лубнифарм
від 47,21 грн
в 5 аптеках
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Мефенамінова кислота
Мефенамінова кислота
Таблетки 500 мг блістер тм baum pharm №20
Фітофарм
Немає в наявності
Мефенамінова кислота
Мефенамінова кислота
Таблетки 500 мг блістер тм sator pharma №20
ФарКоС
Немає в наявності
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