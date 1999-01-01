Київ
Фенамати
M01A G01
Кислота мефенамова
АТС Класифікація
M
ЗАСОБИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ОПОРНО-РУХОВИЙ АПАРАТ
M01
ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A
НЕСТЕРОЇДНІ ПРОТИЗАПАЛЬНІ ТА ПРОТИРЕВМАТИЧНІ ЗАСОБИ
M01A G
Фенамати
M01A G01
Кислота мефенамова
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Мефенамінка®
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг контурна чарункова упаковка в пачці №20
Дарниця ФФ
від
122,10
грн
в 937 аптеках
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Мефенамінова кислота
Капсули 500 мг №20
Ананта Медікеар
від
85,16
грн
в 679 аптеках
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Мефенамінова кислота-Дарниця
Таблетки 500 мг контурна чарункова упаковка №20
Дарниця ФФ
від
106,89
грн
в 656 аптеках
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Аміфена ІС
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер у пачці №20
ІнтерХім
від
106,60
грн
в 574 аптеках
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Мефенамінка®
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг контурна чарункова упаковка в пачці №10
Дарниця ФФ
від
83,49
грн
в 473 аптеках
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Мефенамінова кислота
Таблетки 500 мг блістер №20
Фітофарм
від
71,70
грн
в 290 аптеках
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Мефенамінова кислота
Таблетки 500 мг блістер в пачці №20
Лубнифарм
від
95,46
грн
в 216 аптеках
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Аміфена ІС
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 250 мг блістер у пачці №20
ІнтерХім
від
63,93
грн
в 104 аптеках
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Мефенамінова кислота
Капсули 250 мг №20
Ананта Медікеар
від
56,80
грн
в 99 аптеках
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Мефенамінова кислота
Таблетки 500 мг блістер в пачці №20
ФарКоС
від
59,00
грн
в 27 аптеках
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Мефенамінова кислота
Таблетки 500 мг блістер в пачці №10
Лубнифарм
від
47,21
грн
в 5 аптеках
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Мефенамінова кислота
Таблетки 500 мг блістер тм baum pharm №20
Фітофарм
Немає в наявності
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Мефенамінова кислота
Таблетки 500 мг блістер тм sator pharma №20
ФарКоС
Немає в наявності
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Форма випуску
капс.
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
Дозування
250 мг
500 мг
Пакування
блістер
блістер у пачці
контурн. чарунк. уп.
Кількість штук в упаковці
10
20
Виробник
ІнтерХім
Ананта Медікеар
Дарниця ФФ
Лубнифарм
ФарКоС
Фітофарм
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