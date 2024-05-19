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Аміфена ІС таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер у пачці, №20 - Київ (503916) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 271 аптеці
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (79)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
128,80 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1)
179,20
Економія: -52,90 грн
126,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: блістер у пачці (1)
125,06 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (5)
125,48 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
117,22 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (79)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
128,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (79)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
128,80 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
136,30 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
136,78 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (1)
136,92 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (79)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
128,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (79)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
128,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (79)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
128,80 грн
Біла ромашка
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
157,04
Економія: -4,71 грн
152,33 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
127,84
Економія: -15,06 грн
112,78 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
148,35
Економія: -22,64 грн
125,71 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (79)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
128,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (79)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
128,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (79)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
128,80 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 01 хв
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (1), блістер у пачці (1)
131,34 грн