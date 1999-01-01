Київ
Інгібітори інтерлейкіну
L04A C07
Тоцилізумаб
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L04
ІМУНОСУПРЕСАНТИ
L04A
ІМУНОСУПРЕСАНТИ
L04A C
Інгібітори інтерлейкіну
L04A C07
Тоцилізумаб
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Актемра®
Концентрат для розчину для інфузій 200 мг/10 мл флакон №1
Рош Україна
від
14400,00
грн
в 3 аптеках
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Актемра®
Розчин для ін'єкцій 162 мг/0,9 мл шприц 0.9 мл №4
Рош Україна
від
41150,40
грн
в 3 аптеках
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Актемра®
Концентрат для розчину для інфузій 80 мг/4 мл флакон №1
Рош Україна
Немає в наявності
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Форма випуску
конц. д/р-ну д/інф.
р-н д/ін.
Дозування
80 мг/4 мл
162 мг/0,9 мл
200 мг/10 мл
Пакування
фл.
шприц 0.9 мл
Кількість штук в упаковці
1
4
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