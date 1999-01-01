Київ
Інгібітори інтерлейкіну
L04A C07

Тоцилізумаб

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L04ІМУНОСУПРЕСАНТИ
L04AІМУНОСУПРЕСАНТИ
L04A CІнгібітори інтерлейкіну
L04A C07Тоцилізумаб
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Актемра®
Актемра®
Концентрат для розчину для інфузій 200 мг/10 мл флакон №1
Рош Україна
від 14400,00 грн
в 3 аптеках
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Актемра®
Актемра®
Розчин для ін'єкцій 162 мг/0,9 мл шприц 0.9 мл №4
Рош Україна
від 41150,40 грн
в 3 аптеках
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Актемра®
Актемра®
Концентрат для розчину для інфузій 80 мг/4 мл флакон №1
Рош Україна
Немає в наявності
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