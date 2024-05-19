Актемра® концентрат для розчину для інфузій 200 мг/10 мл флакон, №1 - Київ (139412) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 1 аптеці
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Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 38
Аптека ваш консультант
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Всього: упаковка (26)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 57/106
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, перех. Героїв Праці / Гвардійців-Широнінці, 29/50
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом