Київ
ІМУНОСУПРЕСАНТИ
L04A C
Інгібітори інтерлейкіну
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L04
ІМУНОСУПРЕСАНТИ
L04A
ІМУНОСУПРЕСАНТИ
L04A C
Інгібітори інтерлейкіну
L04A C02
Базиліксимаб
L04A C05
Устекінумаб
L04A C07
Тоцилізумаб
L04A C10
Секукінумаб
L04A C19
Сатралізумаб
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Порошок для розчину для ін'єкцій 150 мг флакон №1
Новартіс Фарма
від
12407,28
грн
в 110 аптеках
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Актемра®
Концентрат для розчину для інфузій 200 мг/10 мл флакон №1
Рош Україна
від
14400,00
грн
в 3 аптеках
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Актемра®
Розчин для ін'єкцій 162 мг/0,9 мл шприц 0.9 мл №4
Рош Україна
від
41150,40
грн
в 3 аптеках
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Актемра®
Концентрат для розчину для інфузій 80 мг/4 мл флакон №1
Рош Україна
Немає в наявності
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Енспрінг®
Розчин для ін'єкцій 120 мг попередньо заповнений шприц №1
Рош
Немає в наявності
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Сімулект®
Ліофілізат для розчину для інфузій і ін'єкцій 20 мг флакон з розчинником (вода для ін'єкцій) по 5 мл в ампулах №1
Новартіс Фарма
Немає в наявності
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Стелара®
Розчин для ін'єкцій 45 мг флакон 0.5 мл №1
Янссен-Сілаг
Немає в наявності
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Форма випуску
конц. д/р-ну д/інф.
ліофіл. д/р-ну д/інф. і ін.
пор. д/р-ну д/ін.
р-н д/ін.
Дозування
20 мг
45 мг
80 мг/4 мл
90 мг
120 мг
150 мг
162 мг/0,9 мл
200 мг/10 мл
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Пакування
попер. заповн. шприц
фл.
фл. 0.5 мл
фл. 1 мл
шприц 0.9 мл
Кількість штук в упаковці
1
4
Виробник
Novartis Overseas Investments AG
Roche
Джонсон и Джонсон Украина
Новартіс Фарма
Рош Україна
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