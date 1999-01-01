Київ
ІМУНОСУПРЕСАНТИ
L04A C

Інгібітори інтерлейкіну

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L04ІМУНОСУПРЕСАНТИ
L04AІМУНОСУПРЕСАНТИ
L04A CІнгібітори інтерлейкіну
Сортування: По популярності
Скафо
Скафо
Порошок для розчину для ін'єкцій 150 мг флакон №1
Новартіс Фарма
від 12407,28 грн
в 110 аптеках
Знайти в аптеках
Актемра®
Актемра®
Концентрат для розчину для інфузій 200 мг/10 мл флакон №1
Рош Україна
від 14400,00 грн
в 3 аптеках
Знайти в аптеках
Актемра®
Актемра®
Розчин для ін'єкцій 162 мг/0,9 мл шприц 0.9 мл №4
Рош Україна
від 41150,40 грн
в 3 аптеках
Знайти в аптеках
Актемра®
Актемра®
Концентрат для розчину для інфузій 80 мг/4 мл флакон №1
Рош Україна
Немає в наявності
Енспрінг®
Енспрінг®
Розчин для ін'єкцій 120 мг попередньо заповнений шприц №1
Рош
Немає в наявності
Сімулект®
Сімулект®
Ліофілізат для розчину для інфузій і ін'єкцій 20 мг флакон з розчинником (вода для ін'єкцій) по 5 мл в ампулах №1
Новартіс Фарма
Немає в наявності
Стелара®
Стелара®
Розчин для ін'єкцій 45 мг флакон 0.5 мл №1
Янссен-Сілаг
Немає в наявності
ГоловнаКошикОбране