Київ
ІМУНОСУПРЕСАНТИ
L04A A
Селективні імуносупресанти
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L04
ІМУНОСУПРЕСАНТИ
L04A
ІМУНОСУПРЕСАНТИ
L04A A
Селективні імуносупресанти
L04A A03
Антилімфоцитарний іммуноглобулін (кінський)
L04A A04
Антитимоцитарний імуноглобулін (кроля)
L04A A06
Кислота мікофенолова
L04A A18
Еверолімус
L04A A26
Белімумаб
L04A A33
Ведолизумаб
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Міфенакс®
Капсули тверді 250 мг блістер №100
Тева Україна
від
726,00
грн
в 366 аптеках
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Міфортик
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 180 мг блістер №120
Новартіс Фарма
від
1711,75
грн
в 340 аптеках
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Селлсепт®
Капсули 250 мг №100
Рош
від
1758,80
грн
в 314 аптеках
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Сертикан
Таблетки 0,75 мг блістер №60
Новартіс Фарма
від
10500,00
грн
в 288 аптеках
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Мікоп
Капсули 250 мг блістер №100
Гетеро Лабс
від
759,00
грн
в 284 аптеках
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Алміфорт
Капсули 250 мг блістер №100
Алвоген ІПКО
Немає в наявності
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Атгам
Концентрат для приготування інфузійного розчину 50 мг/мл ампула 5 мл №5
Пфайзер Інк.
Немає в наявності
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Баксмун
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №100
САН
Немає в наявності
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Бенліста™
Порошок для розчину для інфузій 120 мг флакон №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Немає в наявності
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Бенліста™
Порошок для розчину для інфузій 400 мг флакон №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Немає в наявності
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Ентивіо®
Порошок для концентрату для розчину для інфузій 300 мг флакон №1
Такеда Фарма
Немає в наявності
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Тимоглобулін®
Порошок ліофілізований д/приг. концентрату д/р-ну д/інф 25 мг флакон №1
Санофі
Немає в наявності
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Форма випуску
капс.
капс. тверд.
конц. д/п інф. р-ну
пор ліоф д/п конц д/р-ну д/інф
пор. д/конц. д/р-ну д/інф.
пор. д/р-ну д/інф.
табл.
табл. в/о
табл. в/о кишково-розч.
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Дозування
0.75 мг
25 мг
50 мг/мл
120 мг
180 мг
250 мг
300 мг
400 мг
500 мг
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Пакування
амп. 5 мл
блістер
фл.
Кількість штук в упаковці
1
5
60
100
120
Виробник
Alvogen IPCO
GlaxoSmithKline Export
SUN
Takeda Pharma
Гетеро Лабс
Новартіс Фарма
Пфайзер Інк.
Рош
Санофі
Тева Україна
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