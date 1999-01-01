Київ
Селективні імуносупресанти
L04A A26
Белімумаб
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L04
ІМУНОСУПРЕСАНТИ
L04A
ІМУНОСУПРЕСАНТИ
L04A A
Селективні імуносупресанти
L04A A26
Белімумаб
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Бенліста™
Порошок для розчину для інфузій 120 мг флакон №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Немає в наявності
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Бенліста™
Порошок для розчину для інфузій 400 мг флакон №1
ГлаксоСмітКляйн Експорт
Немає в наявності
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