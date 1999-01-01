Київ
Селективні імуносупресанти
L04A A06
Кислота мікофенолова
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L04
ІМУНОСУПРЕСАНТИ
L04A
ІМУНОСУПРЕСАНТИ
L04A A
Селективні імуносупресанти
L04A A06
Кислота мікофенолова
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Міфенакс®
Капсули тверді 250 мг блістер №100
Тева Україна
від
726,00
грн
в 366 аптеках
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Міфортик
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 180 мг блістер №120
Новартіс Фарма
від
1711,75
грн
в 340 аптеках
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Селлсепт®
Капсули 250 мг №100
Рош
від
1758,80
грн
в 314 аптеках
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Мікоп
Капсули 250 мг блістер №100
Гетеро Лабс
від
759,00
грн
в 284 аптеках
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Алміфорт
Капсули 250 мг блістер №100
Алвоген ІПКО
Немає в наявності
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Баксмун
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №100
САН
Немає в наявності
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Форма випуску
капс.
капс. тверд.
табл. в/о
табл. в/о кишково-розч.
Дозування
180 мг
250 мг
500 мг
Пакування
блістер
Кількість штук в упаковці
100
120
Виробник
Alvogen IPCO
SUN
Гетеро Лабс
Новартіс Фарма
Рош
Тева Україна
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