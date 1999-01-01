Київ
Селективні імуносупресанти
L04A A06

Кислота мікофенолова

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L04ІМУНОСУПРЕСАНТИ
L04AІМУНОСУПРЕСАНТИ
L04A AСелективні імуносупресанти
L04A A06Кислота мікофенолова
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Міфенакс®
Міфенакс®
Капсули тверді 250 мг блістер №100
Тева Україна
від 726,00 грн
в 366 аптеках
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Міфортик
Міфортик
Таблетки, вкриті кишково-розчинною оболонкою 180 мг блістер №120
Новартіс Фарма
від 1711,75 грн
в 340 аптеках
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Селлсепт®
Селлсепт®
Капсули 250 мг №100
Рош
від 1758,80 грн
в 314 аптеках
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Мікоп
Мікоп
Капсули 250 мг блістер №100
Гетеро Лабс
від 759,00 грн
в 284 аптеках
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Алміфорт
Алміфорт
Капсули 250 мг блістер №100
Алвоген ІПКО
Немає в наявності
Баксмун
Баксмун
Таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер №100
САН
Немає в наявності
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