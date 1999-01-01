Київ
Колонієстимулювальні фактори
L03A A13

Пегфілграстім

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L03ІМУНОСТИМУЛЯТОРИ
L03AІМУНОСТИМУЛЯТОРИ
L03A AКолонієстимулювальні фактори
L03A A13Пегфілграстім
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Пегфілграстим-Віста
Пегфілграстим-Віста
Розчин для ін'єкцій 6 мг/0,6 мл попередньо заповнений шприц 0.6 мл з голкою №1
Містрал Кепітал Менеджмент
від 11916,83 грн
в 2 аптеках інших міст
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