Київ
Колонієстимулювальні фактори
L03A A13
Пегфілграстім
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L03
ІМУНОСТИМУЛЯТОРИ
L03A
ІМУНОСТИМУЛЯТОРИ
L03A A
Колонієстимулювальні фактори
L03A A13
Пегфілграстім
Сортування:
По популярності
Фільтр
Пегфілграстим-Віста
Розчин для ін'єкцій 6 мг/0,6 мл попередньо заповнений шприц 0.6 мл з голкою №1
Містрал Кепітал Менеджмент
від
11916,83
грн
в 2 аптеках інших міст
Знайти в аптеках
Дозування
6 мг
6 мг/0,6 мл
Пакування
попер. заповн. шприц 0.6 мл
шприц 0.6 мл
Виробник
Mistral Capital Management
Биофарма
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню