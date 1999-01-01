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L01X X02
Аспарагіназа
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L01
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01X
ІНШІ АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01X X
Інші антинеопластичні препарати
L01X X02
Аспарагіназа
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Порошок для концентрату для розчину для інфузій 10000 од флакон №1
Medac Gesellschaft fur klinische Spezialpraparate mbH
Немає в наявності
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Форма випуску
пор. д/конц. д/р-ну д/інф.
пор. д/р-ну д/ін.
пор. д/р-ну д/ін. або інф.
Дозування
5000 МО
10000 МО
10000 ОД
Кількість штук в упаковці
1
5
Виробник
Medac
Medac Gesellschaft fur klinische Spezialpraparate mbH
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