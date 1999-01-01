Київ
Інші антинеопластичні препарати
L01X X02

Аспарагіназа

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01XІНШІ АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01X XІнші антинеопластичні препарати
L01X X02Аспарагіназа
Сортування: По популярності
Спектріла
Спектріла
Порошок для концентрату для розчину для інфузій 10000 од флакон №1
Medac Gesellschaft fur klinische Spezialpraparate mbH
Немає в наявності
ГоловнаКошикОбране