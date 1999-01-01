Київ
Сполуки платини
L01X A02

Карбоплатин

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01XІНШІ АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01X AСполуки платини
L01X A02Карбоплатин
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Карбоплатин-Тева
Карбоплатин-Тева
Концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл флакон 45 мл №1
Тева Україна
від 1484,95 грн
в 285 аптеках
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Карбоплатин Медак
Карбоплатин Медак
Концентрат для приготування інфузійного розчину 450 мг флакон 45 мл №1
від 2380,80 грн
в 285 аптеках
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Карбоплатин-Тева
Карбоплатин-Тева
Концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл флакон 15 мл №1
Тева Україна
від 169,50 грн
в 284 аптеках
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Карбоплатин Медак
Карбоплатин Медак
Концентрат для приготування інфузійного розчину 600 мг флакон 60 мл №1
від 4213,20 грн
в 284 аптеках
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Карбоплатин-Тева
Карбоплатин-Тева
Концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Тева Україна
від 278,10 грн
в 283 аптеках
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Карбоплатин "Ебеве"
Карбоплатин "Ебеве"
Концентрат для приготування інфузійного розчину 150 мг флакон 15 мл №1
Ebewe Pharma
від 1101,00 грн
в 6 аптеках
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Карбоплатин Медак
Карбоплатин Медак
Концентрат для приготування інфузійного розчину 150 мг флакон 15 мл №1
від 1518,60 грн
в 2 аптеках інших міст
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Карбоплатин-Тева
Карбоплатин-Тева
Концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл флакон 60 мл №1
Тева Україна
від 1100,00 грн
в 2 аптеках інших міст
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Карбоплатин "Ебеве"
Карбоплатин "Ебеве"
Концентрат для приготування інфузійного розчину 450 мг флакон 45 мл №1
від 2492,90 грн
в 2 аптеках
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Карбопа
Карбопа
Концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл флакон 45 мл №1
Аккорд Хелскеа Польска
від 2782,96 грн
в 1 аптеці інших міст
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Карбоплатин
Карбоплатин
Розчин для ін'єкцій 450 мг флакон 45 мл №1
Мілі Хелскере
Немає в наявності
Карбо Спал 450
Карбо Спал 450
Концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл флакон 45 мл №1
R R Pharmaceuticals Pvt Ltd
Немає в наявності
Карбоплатин Амакса
Карбоплатин Амакса
Розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 60 мл №1
Немає в наявності
Карбо Спал 150
Карбо Спал 150
Концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл флакон 15 мл №1
R R Pharmaceuticals Pvt Ltd
Немає в наявності
Карбоплатин
Карбоплатин
Розчин для ін'єкцій 150 мг флакон 15 мл №1
Мілі Хелскере
Немає в наявності
Карбопа
Карбопа
Концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл флакон 60 мл №1
Аккорд Хелскеа Польска
Немає в наявності
Карбопа
Карбопа
Концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл флакон 15 мл №1
Аккорд Хелскеа Польска
Немає в наявності
Карбоплатин Медак
Карбоплатин Медак
Концентрат для приготування інфузійного розчину 50 мг флакон 5 мл №1
Медак
Немає в наявності
Карбоплатін-Віста
Карбоплатін-Віста
Концентрат для розчину для інфузій 150 мг флакон 15 мл №1
Немає в наявності
Карбоплатін-Віста
Карбоплатін-Віста
Концентрат для розчину для інфузій 450 мг флакон 45 мл №1
Немає в наявності
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