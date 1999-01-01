Київ
Сполуки платини
L01X A02
Карбоплатин
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L01
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01X
ІНШІ АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01X A
Сполуки платини
L01X A02
Карбоплатин
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Карбоплатин-Тева
Концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл флакон 45 мл №1
Тева Україна
від
1484,95
грн
в 285 аптеках
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Карбоплатин Медак
Концентрат для приготування інфузійного розчину 450 мг флакон 45 мл №1
від
2380,80
грн
в 285 аптеках
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Карбоплатин-Тева
Концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл флакон 15 мл №1
Тева Україна
від
169,50
грн
в 284 аптеках
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Карбоплатин Медак
Концентрат для приготування інфузійного розчину 600 мг флакон 60 мл №1
від
4213,20
грн
в 284 аптеках
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Карбоплатин-Тева
Концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл флакон 5 мл №1
Тева Україна
від
278,10
грн
в 283 аптеках
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Карбоплатин "Ебеве"
Концентрат для приготування інфузійного розчину 150 мг флакон 15 мл №1
Ebewe Pharma
від
1101,00
грн
в 6 аптеках
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Карбоплатин Медак
Концентрат для приготування інфузійного розчину 150 мг флакон 15 мл №1
від
1518,60
грн
в 2 аптеках інших міст
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Карбоплатин-Тева
Концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл флакон 60 мл №1
Тева Україна
від
1100,00
грн
в 2 аптеках інших міст
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Карбоплатин "Ебеве"
Концентрат для приготування інфузійного розчину 450 мг флакон 45 мл №1
від
2492,90
грн
в 2 аптеках
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Карбопа
Концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл флакон 45 мл №1
Аккорд Хелскеа Польска
від
2782,96
грн
в 1 аптеці інших міст
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Карбоплатин
Розчин для ін'єкцій 450 мг флакон 45 мл №1
Мілі Хелскере
Немає в наявності
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Карбо Спал 450
Концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл флакон 45 мл №1
R R Pharmaceuticals Pvt Ltd
Немає в наявності
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Карбоплатин Амакса
Розчин для інфузій 10 мг/мл флакон 60 мл №1
Немає в наявності
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Карбо Спал 150
Концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл флакон 15 мл №1
R R Pharmaceuticals Pvt Ltd
Немає в наявності
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Карбоплатин
Розчин для ін'єкцій 150 мг флакон 15 мл №1
Мілі Хелскере
Немає в наявності
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Карбопа
Концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл флакон 60 мл №1
Аккорд Хелскеа Польска
Немає в наявності
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Карбопа
Концентрат для розчину для інфузій 10 мг/мл флакон 15 мл №1
Аккорд Хелскеа Польска
Немає в наявності
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Карбоплатин Медак
Концентрат для приготування інфузійного розчину 50 мг флакон 5 мл №1
Медак
Немає в наявності
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Карбоплатін-Віста
Концентрат для розчину для інфузій 150 мг флакон 15 мл №1
Немає в наявності
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Карбоплатін-Віста
Концентрат для розчину для інфузій 450 мг флакон 45 мл №1
Немає в наявності
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Форма випуску
конц. д/п інф. р-ну
конц. д/р-ну д/інф.
р-н д/ін.
р-н д/інф.
Дозування
10 мг/мл
50 мг
150 мг
450 мг
600 мг
Пакування
фл. 5 мл
фл. 15 мл
фл. 45 мл
фл. 60 мл
Виробник
Amaxa LTD
Ebewe Pharma
M. Biotech Ltd.
R R Pharmaceuticals Pvt Ltd
Аккорд Хелскеа Польска
Медак
ООО "БУСТ ФАРМА"
Тева Україна
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