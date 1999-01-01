Київ
Сполуки платини
L01X A01

Цисплатин

АТС Класифікація

LАНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ

L01АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01XІНШІ АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01X AСполуки платини
L01X A01Цисплатин
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Цисплатин "Ебеве"
Цисплатин "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 50 мг флакон 100 мл №1
Ebewe Pharma
від 672,21 грн
в 305 аптеках
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Цисплатин "Ебеве"
Цисплатин "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 100 мг флакон 100 мл №1
Ebewe Pharma
від 691,40 грн
в 296 аптеках
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Цисплатин-Тева
Цисплатин-Тева
Концентрат для розчину для інфузій 0,5 мг/мл флакон 100 мл №1
Teva
від 818,30 грн
в 291 аптеці
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Цисплатин-ААР
Цисплатин-ААР
Концентрат для розчину для інфузій 50 мг флакон 50 мл №1
AAR Pharma FZ LLC
від 749,60 грн
в 283 аптеках
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Цисплатина Аккорд
Цисплатина Аккорд
Концентрат для розчину для інфузій 1 мг/мл флакон 50 мл №1
Аккорд Хелскеа Польска
від 762,90 грн
в 3 аптеках
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Цисплатина Аккорд
Цисплатина Аккорд
Концентрат для розчину для інфузій 1 мг/мл флакон 100 мл №1
Аккорд Хелскеа Польска
від 1500,00 грн
в 1 аптеці
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Цисплатин-Тева
Цисплатин-Тева
Концентрат для розчину для інфузій 1 мг/мл флакон 100 мл №1
Teva
Немає в наявності
Цисплатин-Мілі
Цисплатин-Мілі
Концентрат для розчину для інфузій 50 мг флакон 100 мл №1
Мілі Хелскере
Немає в наявності
Цисплатин
Цисплатин
Концентрат для розчину для інфузій 50 мг флакон 50 мл №1
Мілі Хелскере
Немає в наявності
Цисплатина Аккорд
Цисплатина Аккорд
Концентрат для розчину для інфузій 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Аккорд Хелскеа Польска
Немає в наявності
Цисплатин-Мілі
Цисплатин-Мілі
Концентрат для розчину для інфузій 10 мг флакон 20 мл №1
Мілі Хелскере
Немає в наявності
Цисплатин
Цисплатин
Концентрат для розчину для інфузій 100 мг флакон 100 мл №1
Мілі Хелскере
Немає в наявності
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