Київ
Сполуки платини
L01X A01
Цисплатин
АТС Класифікація
L
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ТА ІМУНОМОДУЛЮЮЧІ ЗАСОБИ
L01
АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01X
ІНШІ АНТИНЕОПЛАСТИЧНІ ЗАСОБИ
L01X A
Сполуки платини
L01X A01
Цисплатин
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Цисплатин "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 50 мг флакон 100 мл №1
Ebewe Pharma
від
672,21
грн
в 305 аптеках
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Цисплатин "Ебеве"
Концентрат для розчину для інфузій 100 мг флакон 100 мл №1
Ebewe Pharma
від
691,40
грн
в 296 аптеках
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Цисплатин-Тева
Концентрат для розчину для інфузій 0,5 мг/мл флакон 100 мл №1
Teva
від
818,30
грн
в 291 аптеці
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Цисплатин-ААР
Концентрат для розчину для інфузій 50 мг флакон 50 мл №1
AAR Pharma FZ LLC
від
749,60
грн
в 283 аптеках
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Цисплатина Аккорд
Концентрат для розчину для інфузій 1 мг/мл флакон 50 мл №1
Аккорд Хелскеа Польска
від
762,90
грн
в 3 аптеках
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Цисплатина Аккорд
Концентрат для розчину для інфузій 1 мг/мл флакон 100 мл №1
Аккорд Хелскеа Польска
від
1500,00
грн
в 1 аптеці
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Цисплатин-Тева
Концентрат для розчину для інфузій 1 мг/мл флакон 100 мл №1
Teva
Немає в наявності
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Цисплатин-Мілі
Концентрат для розчину для інфузій 50 мг флакон 100 мл №1
Мілі Хелскере
Немає в наявності
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Цисплатин
Концентрат для розчину для інфузій 50 мг флакон 50 мл №1
Мілі Хелскере
Немає в наявності
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Цисплатина Аккорд
Концентрат для розчину для інфузій 1 мг/мл флакон 10 мл №1
Аккорд Хелскеа Польска
Немає в наявності
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Цисплатин-Мілі
Концентрат для розчину для інфузій 10 мг флакон 20 мл №1
Мілі Хелскере
Немає в наявності
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Цисплатин
Концентрат для розчину для інфузій 100 мг флакон 100 мл №1
Мілі Хелскере
Немає в наявності
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Форма випуску
конц. д/р-ну д/інф.
р-н д/інф.
Дозування
0.5 мг/мл
1 мг/мл
10 мг
25 мг
40 мг
50 мг
60 мг
100 мг
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Пакування
фл. 10 мл
фл. 20 мл
фл. 50 мл
фл. 100 мл
Виробник
AAR Pharma FZ LLC
Ebewe Pharma
Аккорд Хелскеа Польска
Медичний центр М.Т.К.
Мілі Хелскере Лімітед
Тева Украина
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